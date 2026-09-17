Белорусы дорожат своим единством и культурным наследием.

Сила белорусского народа заключается в единстве. Таким мнением делятся наши эксперты и поздравляют страну с праздником.

Владимир Олейник, член совета Международного общественного движения "Другая Украина", экс-депутат Верховной рады Украины:

"В этот день я пожелал бы, безусловно, того, что отмечают: единства! Белорусы, как и россияне, как и украинцы, разные. Там и католики есть, и православные, и мусульмане, и иудеи, и так далее. Но вся сила в единстве. Мы должны быть в единстве. И это как раз демонстрирует Александр Григорьевич Лукашенко, который личным примером показывает, что мы должны объединяться в защите своих национальных интересов и искать таких же союзников. Не нацистов, а тех людей, которые ценят то, что принадлежит общему народу и общей культуре. С праздником! Дай Бог всем мира, добра и процветания".