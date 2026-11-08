Владимир Перцов: Состав участников чемпионата по колке дров среди СМИ будет расширяться

На водохранилище Вяча проходит V чемпионат по колке дров среди СМИ. Команды уже не только нарубили, напилили, но и в том числе разожгли костры и согрели всех своим теплом. Проводились и соревнования для зрителей, в них принимали участие и родители, и дети.

"Все сделано для того, чтобы прекрасно провести время на свежем воздухе с самыми близкими людьми. Ну и, конечно же, поболеть за любимую Белтелерадиокомпанию, что мы, в принципе, сегодня и сделали", - поделилась корреспондент телеканала "Первый информационный" Капитолина Зинкевич.

За тем, как проходит чемпионат, Президент следит, находясь в командировке.

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси: "Фаворит белорусского Президента - это белорусская журналистика и все белорусские журналисты. Я не думаю, что нужно отдельно рассказывать об отношении Президента к журналистам и всем работникам СМИ. Подчеркну, абсолютно всем. Он очень ценит ваш и наш труд и очень внимательно, будем прямо говорить, достаточно критично ко всему относится".

В 2027 году к мероприятию хотят присоединиться новые команды, и поэтому для его проведения придется искать новую площадку. Об этом журналисты узнали от первого заместителя главы Администрации Президента.

Владимир Перцов, первый заместитель главы Администрации Президента: "В следующем году надо искать новую площадку, потому что уже не помещаемся, потому что есть еще желающие. Я поговорил с коллегами из других телекомпаний, которые не представлены на чемпионате. Журфак БГУ хочет в следующем году поучаствовать, радиостанции, которые не заявлялись. Значит, надо расширяться. Есть азарт, есть соревновательный дух, потому что результаты достаточно впечатляющие, при том, что это не спортсмены и не лесники. Чемпионат по счету пятый, а такое впечатление, что он был всегда".

Несколько лет назад, когда история чемпионата только начиналась, никто и предположить не мог, что он будет одним из самых ожидаемых и желанных событий осени.