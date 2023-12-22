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Владимир Андрейченко навестил воспитанников Бегомльской школы-интерната

Добрых друзей сегодня встречали воспитанники Бегомльской школы-интерната.

С подарками к детям приехали председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко, районные власти и шефы. Все они попали на премьеру новогоднего спектакля по мотивам сказки "Морозко". Школьники вместе с педагогами придумали и срежиссировали представление. Получилось весело и задорно. В ответ благодарные зрители не скупились на аплодисменты, а еще преподнесли подарки: сладкие наборы, умную технику и сертификаты на покупку нужного для школы оборудования.

Новый год - это праздник, который ждут и дети, и взрослые. Работа проведена огромная. Все наши украшения сделаны руками воспитателей и детей. Ребята волнуются и спрашивают, хорошо ли они выступили, все ли получилось.
Антонина Ильясевич, замдиректора Бегомльской специальной школы-интерната Докшицкого района
У нас в стране нет чужих детей, все дети наши, и все они нуждаются в заботе, ласке, любви. Поэтому сегодня мы в этой школе-интернате. Приехали с подарками, самыми добрыми поздравлениями, чтобы ребята были окружены вниманием, заботой. Но в принципе делать добро - это в генах белорусов.
Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси

В Бегомльской школе-интернате 92 воспитанника. Их будни наполнены учебой, трудом - в интернате есть свои теплицы. Под руководством опытных наставников дети осваивают рабочие специальности. В школе функционирует молодежный центр, где, готовясь к самостоятельной жизни, учащиеся закрепляют умения, которые позволят им успешно адаптироваться в обществе.

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