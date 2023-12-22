Владимир Андрейченко навестил воспитанников Бегомльской школы-интерната

У нас в стране нет чужих детей, все дети наши, и все они нуждаются в заботе, ласке, любви. Поэтому сегодня мы в этой школе-интернате. Приехали с подарками, самыми добрыми поздравлениями, чтобы ребята были окружены вниманием, заботой. Но в принципе делать добро - это в генах белорусов.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси