Владимир Андрейченко пообщался с медработниками Лиозненской ЦРБ

В районе образовано 19 участков. Проведена большая организационная работа. Я считаю, что каких-либо препятствий нет. Люди настроены хорошо. Социальная направленность нашего государства - бренд страны. И практически 50 процентов консолидированного бюджета направляется на эти цели. Это будет сохранено и дальше.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси