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Владимир Андрейченко пообщался с медработниками Лиозненской ЦРБ
Дополнения и изменения в Основной закон - главная тема в трудовых коллективах по всей стране. С медработниками Лиозненской районной больницы сегодня пообщался председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко. Участники встречи отметили важность референдума, во время которого белорусы должны сделать выбор, как будет дальше развиваться страна. Спикер нижней палаты также отметил положительные тенденции в здравоохранении региона и в других отраслях.
В районе образовано 19 участков. Проведена большая организационная работа. Я считаю, что каких-либо препятствий нет. Люди настроены хорошо. Социальная направленность нашего государства - бренд страны. И практически 50 процентов консолидированного бюджета направляется на эти цели. Это будет сохранено и дальше.
В Лиозненской ЦРБ оборудованы палаты для ветеранов войны и труда
Продолжается модернизация Лиозненской больницы. Благодаря помощи Белорусского фонда мира обустроили комфортабельные палаты для ветеранов войны и труда. Расположены они в трех отделениях больницы.
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