Владимир Андрейченко проведет сегодня личный прием граждан в Докшицком райисполкоме

Решить конкретные проблемы людей, а также выявить системные вопросы, волнующие население. Председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко проведет сегодня личный прием граждан. Встреча запланирована в Докшицком райисполкоме с 11 до 13 часов.



