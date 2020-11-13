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Владимир Андрейченко проведет сегодня личный прием граждан в Докшицком райисполкоме

Решить конкретные проблемы людей, а также выявить системные вопросы, волнующие население. Председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко проведет сегодня личный прием граждан. Встреча запланирована в Докшицком райисполкоме с 11 до 13 часов.

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