Владимир Андрейченко провел личный прием в Глубоком

На этом акцентировал внимание председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко во время личного приема в Глубоком. Большинство вопросов частного характера, некоторые удалось решить сразу же. С коллективным письмом не закрывать отделение банка в деревне Прозороки обратились жители сразу нескольких населенных пунктов. Подписи поставили более 200 человек. Дано поручение детально разобраться. Владимир Андрейченко отметил, что "важно, чтобы на селе для комфорта людей была вся необходимая инфраструктура".