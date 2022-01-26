Владимир Андрейченко встретился с послом Кубы Хуаном Вальдесом Фигероа

26 январяв Минске прошла встреча председателя Палаты представителей Владимира Андрейченко и Чрезвычайного и Полномочного Посла Кубы в Беларуси Хуана Вальдеса Фигероа.



Стороны подтвердили заинтересованность в развитии связей между двумя странами. Беларусь и Куба имеют прочную основу для развития сотрудничества по всем направлениям - заявил Владимир Андрейченко. Он отметил, что Минск и Гавану связывают не только профессиональные, но и дружеские отношения

Глава Палаты представителей также отметил многочисленные заслуги кубинского посла в сфере укрепления доверительных отношений между двумя странами. Хуан Вальдес Фигероа в свою очередь констатировал, что Куба намерена и дальше оказывать Беларуси всестороннюю поддержку.