ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Владимир Андрейченко встретился с послом Кубы Хуаном Вальдесом Фигероа

26 январяв Минске прошла встреча председателя Палаты представителей Владимира Андрейченко и Чрезвычайного и Полномочного Посла Кубы в Беларуси Хуана Вальдеса Фигероа.

Стороны подтвердили заинтересованность в развитии связей между двумя странами. Беларусь и Куба имеют прочную основу для развития сотрудничества по всем направлениям - заявил Владимир Андрейченко. Он отметил, что Минск и Гавану связывают не только профессиональные, но и дружеские отношения
Глава Палаты представителей также отметил многочисленные заслуги кубинского посла в сфере укрепления доверительных отношений между двумя странами. Хуан Вальдес Фигероа в свою очередь констатировал, что Куба намерена и дальше оказывать Беларуси всестороннюю поддержку.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все