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В. Арчаков: Беларуси нужно быть готовой к любым вызовам

Беларуси нужно быть готовой к любым вызовам, так как время разрушительных и кровопролитных войн не ушло в прошлое.

Эксклюзивное интервью с заместителем госсекретаря Совбеза

Об этом нам в эксклюзивном интервью рассказал заместитель государственного секретаря Совета безопасности Владимир Арчаков. Генерал-майор отметил, что количество учений возле границ нашей страны растет, но мы готовы держать удар, в том числе информационно.

О борьбе с экстремизмом. А еще как Минск будет реагировать на обострения конфликта на Донбассе? Кто и зачем переписывает историю? На эти и другие вопросы Владимир Арчаков даст ответ уже сегодня в "Главном эфире".

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