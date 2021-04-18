В. Арчаков: Беларуси нужно быть готовой к любым вызовам

Беларуси нужно быть готовой к любым вызовам, так как время разрушительных и кровопролитных войн не ушло в прошлое.

Эксклюзивное интервью с заместителем госсекретаря Совбеза



Об этом нам в эксклюзивном интервью рассказал заместитель государственного секретаря Совета безопасности Владимир Арчаков. Генерал-майор отметил, что количество учений возле границ нашей страны растет, но мы готовы держать удар, в том числе информационно.