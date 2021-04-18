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В. Арчаков: Беларуси нужно быть готовой к любым вызовам
Беларуси нужно быть готовой к любым вызовам, так как время разрушительных и кровопролитных войн не ушло в прошлое.
Эксклюзивное интервью с заместителем госсекретаря Совбеза
Об этом нам в эксклюзивном интервью рассказал заместитель государственного секретаря Совета безопасности Владимир Арчаков. Генерал-майор отметил, что количество учений возле границ нашей страны растет, но мы готовы держать удар, в том числе информационно.
О борьбе с экстремизмом. А еще как Минск будет реагировать на обострения конфликта на Донбассе? Кто и зачем переписывает историю? На эти и другие вопросы Владимир Арчаков даст ответ уже сегодня в "Главном эфире".
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