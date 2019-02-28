Владимир Басько: "Если сделал 200 кликов в Facebook, то соцсеть знает о тебе больше, чем жена"

Интервью с генеральным директором научно-технологической ассоциации "Инфопарк", председателем комитета Делового совета ЕАЭС по цифровой повестке Владимиром Басько.



Появление цифровой экономики - естественный результат трансформации. Она возможна благодаря информационным технологиям, которые меняют устоявшиеся бизнес-модели и общественные отношения - законы. Как цифровая трансформация меняет нашу жизнь, разбираемся в проекте "24 вопроса". Гость интервью - Владимир Басько, генеральный директор научно-технологической ассоциации "Инфопарк", председатель комитета Делового совета ЕАЭС по цифровой повестке.

Поколение времен Советского Союза последнее, которое имеет частную жизнь. Каково это, быть в стеклянной комнате, и где грань между частной информацией и цифровым следом двойника личных сведений о реальном человеке? Как цифровизация поможет обществу и государству?

"Коррупции не избежать, пока человек может хоть где-то принимать решения. Когда будем передавать решение вопросов роботам, то станет меньше возможностей для коррупции", - считает герой интервью проекта "24 вопроса".