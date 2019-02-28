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Владимир Басько: "Если сделал 200 кликов в Facebook, то соцсеть знает о тебе больше, чем жена"
Интервью с генеральным директором научно-технологической ассоциации "Инфопарк", председателем комитета Делового совета ЕАЭС по цифровой повестке Владимиром Басько.
Появление цифровой экономики - естественный результат трансформации. Она возможна благодаря информационным технологиям, которые меняют устоявшиеся бизнес-модели и общественные отношения - законы. Как цифровая трансформация меняет нашу жизнь, разбираемся в проекте "24 вопроса". Гость интервью - Владимир Басько, генеральный директор научно-технологической ассоциации "Инфопарк", председатель комитета Делового совета ЕАЭС по цифровой повестке.
Поколение времен Советского Союза последнее, которое имеет частную жизнь. Каково это, быть в стеклянной комнате, и где грань между частной информацией и цифровым следом двойника личных сведений о реальном человеке? Как цифровизация поможет обществу и государству?
"Коррупции не избежать, пока человек может хоть где-то принимать решения. Когда будем передавать решение вопросов роботам, то станет меньше возможностей для коррупции", - считает герой интервью проекта "24 вопроса".
Страны, опоздавшие с цифровой трансформацией, останутся за бортом новой экономики. Успешный путь - создание совместных предприятий государства и бизнеса в ЕАЭС. О глобальных трендах и новых возможностях цифровой среды из уст эксперта технологических инноваций Владимира Басько. Не пропустите проект "24 вопроса" 28 февраля на телеканале "Беларусь 24".
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