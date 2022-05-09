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Владимир Березин: День Победы - это общий праздник советского народа
День Победы - это общий праздник советского народа. Пока мы едины, мы непобедимы. Поздравления от народного артиста России Владимира Березина.
Дарагія мае сябры, дорогие мои друзья, дорогие мои братья и сестры (говорю об этом еще раз с полным основанием и чувством, которое приходит каждому нормальному человеку в этот светлый праздник Победы, потому что он, как камертон нашей жизни, он соединяет времена и пространства, он соединяет поколения, определяет и освежает смысл нашей жизни), я поздравляю с тем, что у нас с вами есть этот праздник - праздник нашей общей Победы! Исторической победы! Что касается пожеланий, я хочу, чтобы этот праздник всегда оставался праздником со слезами на глазах, а слезы всегда были слезами радости. Поздравляю вас! Желаю в жизни больших и малых побед. Мы вместе и мы всегда должны помнить, что пока мы вместе, мы всегда будем победителями. С праздником!
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