Владимир Березин поздравил белорусов с Днем народного единства

Сегодня очень важно объединяться, а не разъединяться. Важно, чтобы сердца бились в одной амплитуде. И День народного единства - праздник, который собирает всех в единое целое!С пожеланиями к белорусскому народу обратился народный артист России, бессменный ведущий "Славянского базара" Владимир Березин.



Владимир Березин, народный артист России:

Как человек, у которого в душе живет любовь к Беларуси как к родной стране, родному народу, я опять радуюсь, радуюсь тому, что еще один праздник появился - День народного единства. Я как взрослый человек, с 30-летним опытом "Славянского базара", могу сказать: пока мы вместе, мы сила и мы победим! Пока мы вместе, нам лучше, чем мы порознь и по отдельности. История наших государств доказала за все эти годы, десятилетия и даже столетия. Поэтому как же не радоваться, что нас зовет навстречу друг другу. Для того чтобы мы оказались рядом, вместе, чтобы нам было теплее, уютнее, надежнее, и пока мы вместе, мы лучше понимаем друг друга. Этот праздник для того, чтобы в жизнь пришло все это, а еще понимание, понимание истории ради будущего страны, нашего будущего и наших детей. Я вас поздравляю, какое счастье, что у нас есть такой день! С Днем народного единства! Берегите себя и тех, кто рядом!