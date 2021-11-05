Владимир Громов расскажет, что для него значит звание "Народный артист" в программе "Смысл жизни" на "Беларусь 1"

В чем "Смысл жизни" народного артиста Беларуси, солиста Большого театра оперы и балета Владимира Громова? Узнаем уже завтра в 8:30на"Беларусь 1" в новом выпуске программы "Смысл жизни"! Он родился и вырос в музыкальной семье, ему пророчили карьеру виртуозного гитариста, и он даже не собирался заниматься вокалом, а стал одним из ведущих баритонов академической сцены. Владимир Громов расскажет, почему в детстве чувствовал себя "гадким утенком" и, несмотря на звания и заслуги, по сей день сам для себя самый главный критик. Как армия определила его дальнейший путь артиста?