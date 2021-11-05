3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Владимир Громов расскажет, что для него значит звание "Народный артист" в программе "Смысл жизни" на "Беларусь 1"
В чем "Смысл жизни" народного артиста Беларуси, солиста Большого театра оперы и балета Владимира Громова? Узнаем уже завтра в 8:30на"Беларусь 1" в новом выпуске программы "Смысл жизни"! Он родился и вырос в музыкальной семье, ему пророчили карьеру виртуозного гитариста, и он даже не собирался заниматься вокалом, а стал одним из ведущих баритонов академической сцены. Владимир Громов расскажет, почему в детстве чувствовал себя "гадким утенком" и, несмотря на звания и заслуги, по сей день сам для себя самый главный критик. Как армия определила его дальнейший путь артиста?
Как попал в Большой театр и делал первые шаги на главную музыкальную сцену страны, что для Владимира Громова значит звание "Народный артист" и почему он не меняет амплуа лирического героя? Об этом и не только в утреннем прайм-тайме субботы в программе "Смысл жизни".
Президент
Все
Лукашенко поздравил коллектив журфака БГУ с 80-летием факультета
Лукашенко отметил весомый вклад ВГМУ в развитие отечественного здравоохранения
Лукашенко: Беларусь готова помочь Алжиру в обеспечении продовольственной безопасности
В Беларусь съехались более 600 участников из 45 стран мира для обсуждения евразийской безопасности
Политика
Все
Общество
Все
Аналитик рассказала, на что направлена Хартия многообразия и многополярности в XXI веке
Эксперт: США пытается навязать странам, стремящимся к автономии, свою волю
В ЦИК заработал информационно-справочный центр: как связаться?
Бояшов: Евразийская хартия не даст возникнуть диктату воли одного государства или узкой группы стран
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов