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Владимир Громов, заслуженный артист Беларуси: Человек должен анализировать информацию, не все бывает так, как подается

"Человек должен анализировать информацию, не все бывает так, как подается. Он должен понимать, из чего это растет и к чему это приведет".

Владимир Громов, заслуженный артист Беларуси, солист Большого театра оперы и балета высказал свое мнение о происходящем в стране.

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