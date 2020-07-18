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Владимир Громов, заслуженный артист Беларуси: Человек должен анализировать информацию, не все бывает так, как подается
"Человек должен анализировать информацию, не все бывает так, как подается. Он должен понимать, из чего это растет и к чему это приведет".
Владимир Громов, заслуженный артист Беларуси, солист Большого театра оперы и балета высказал свое мнение о происходящем в стране.
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