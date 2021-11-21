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Владимир Караник и Юрий Караев проверили условия проживания и безопасность в логистическом центре

Транспортно-логистический центр проинспектировали пожарные, сотрудники УВД и все необходимые специалисты. Кроме того, помощник Президента - инспектор по Гродненской области Юрий Караев вместе с губернатором области Владимиром Караником проверили условия проживания и безопасность.

Внутри уже выставлены пожарные посты, пополнен запас огнетушителей, налажена громкоговорящая связь для оповещения и объявлений. Напомним, областные власти по поручению главы государствакоординируют все вопросы, которые касаются обеспечения нормального пребывания людей.

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