Владимир Киреев: Китай - перспективный партнер для Беларуси

Владимир Киреев, политолог (Россия):

Белорусский лидер достаточно давно уже заявил о том, что Китай является самым интересным и перспективным партнером для Беларуси в аспекте развития внешнеэкономических отношений, связей. Это строится и на экспорте белорусских сельскохозяйственных продуктов, технологической продукции в Китай, а также инвестиции со стороны Китая в высокотехнологичный сектор Беларуси и строительство непосредственно производственных мощностей.