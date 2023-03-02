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Владимир Киреев: Китай - перспективный партнер для Беларуси
Развитие сотрудничества с КНР - один из важнейших приоритетов в нашей внешней политике и экономике.
По мнению российского эксперта Владимира Киреева, совместные интересы взаимодействия Минска и Пекина - особо перспективны в таких сферах, как инвестиции, промышленность, сельское хозяйство и высокотехнологичная продукция.
Владимир Киреев, политолог (Россия):
Белорусский лидер достаточно давно уже заявил о том, что Китай является самым интересным и перспективным партнером для Беларуси в аспекте развития внешнеэкономических отношений, связей. Это строится и на экспорте белорусских сельскохозяйственных продуктов, технологической продукции в Китай, а также инвестиции со стороны Китая в высокотехнологичный сектор Беларуси и строительство непосредственно производственных мощностей.
"Биотехнологии, генная инженерия являются одним из приоритетных направлений высокотехнологичного развития вообще в мире. На данный момент это одно из самых прорывных направлений наряду с искусственным интеллектом. И то, что Китай развивает это направление в том числе в Беларуси, говорит о том, что он в Беларуси видит одно из приоритетных направлений для своего развития, для своего сотрудничества внешнеэкономического", - отметил политолог.
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