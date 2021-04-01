Владимир Колтович в проекте "Разговор у Президента"

Как не допустить необоснованных скачков цен и сдержать аппетиты торговли? Сколько заплатит нарушитель? И какие решения предложит МАРТ для поддержки внутреннего рынка и белорусского производителя? Все, что осталось за кадром официальных рабочих встреч на высшем уровне, в нашем проекте "Разговор у Президента".



