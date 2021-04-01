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Владимир Колтович в проекте "Разговор у Президента"

Как не допустить необоснованных скачков цен и сдержать аппетиты торговли? Сколько заплатит нарушитель? И какие решения предложит МАРТ для поддержки внутреннего рынка и белорусского производителя? Все, что осталось за кадром официальных рабочих встреч на высшем уровне, в нашем проекте "Разговор у Президента".

Фокус внимания - на магазинные полки. Когда пандемия не повод переписывать ценники

О продуктовой корзине по честной цене и защите внутреннего рынка министр антимонопольного регулирования и торговли

утром доложил Президенту

, а вечером расскажет вам. Проект "Разговор у Президента" сразу после

"Панорамы".

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