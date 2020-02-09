Репортаж Владимира Королева о второй гуманитарной миссии в Китай

Как бороться с вирусом, который может перерасти в страшную эпидемию всемирного масштаба? На этот вопрос пока ответа нет.



Поддержать Поднебесную в борьбе со страшным недугом вызвалась и наша страна. На этой неделе Беларусь направила вторую партию гуманитарной помощи в Пекин. Ранним воскресным утром военно-транспортный самолет вернулся на аэродром Мачулищи. Владимир Королев был единственным журналистом, кто сопровождал груз.







Начальные симптомы у заболевших схожи с симптомами простуды: повышенная температура и кашель, общее недомогание, возможна лихорадка. Рентген грудной клетки показывает, что в отдельных случаях болезнь поражает легкие. В тяжелых инфекция вызывает пневмонию, почечную недостаточность и приводит к смерти. Ежедневно коронавирус убивает несколько десятков человек. Официальное число погибших - 811, заразившихся - 4 000. Эти цифры ежедневно растут.





Заражение коронавирусом - проблема не одного Китая, а всего мира

Именно поэтому по распоряжению Александра Лукашенко Беларусь оказывает Поднебесной уже вторую гуманитарную помощь. Маршрут до Пекина с дозаправками в Новосибирске и Владивостоке.

В среду военно-транспортный Ил-76 приземлился в столице Китая с 20 тоннами груза. Самолет, предназначенный для выполнения военных и боевых задач, сражается с невидимым врагом, несущим смерть.

Разместить на борту 20 тонн груза - целая наука, которая в авиации называется центровкой. Ил-76 разделен на 15 отсеков, каждый из которых нужно заполнить.

Вторая партия помощи без антибиотиков, упор на индивидуальные средства защиты - на них сейчас большой спрос в Поднебесной, отчего и рождается дефицит товаров. Это халаты, перчатки, бахилы, защитные маски и комбинезоны. Также на борту обширный перечень дезинфицирующих средств: антибактериальное мыло, йод и другие медикаменты.

При входе в аэропорт каждого посетителя встречает тепловизор. Если у меня будет температура, это тут же отобразится на экране. Дополнительный контроль - мерят температуру на запястье. 36 градусов.

Пока в зале для приема делегаций идет сверка документов, в аэропорту кипит разгрузка.

Игорь Болотов, заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

"В течение суток был сформирован груз совместно с Минздравом, Минобороны, был собран и доставлен в Китай. Мы уверены, что имущество пригодится тем гражданам, которые нуждаются в помощи".



Большинство погибших от уханьской пневмонии - люди пожилого возраста с хроническими заболеваниями

Среди тех, кто победил патоген, как правило, молодежь. Тем, кто получает должный уход, а это в первую очередь восстановление функции дыхательных путей, ничто не угрожает.

Сегодня в больницах Ухани нет давки, но ежедневно провериться на коронавирус туда приходят сотни человек.После того как у вас замерили температуру, сразу же замеряют давление.

Миллионы людей, живущих в зоне карантина, должны быть проверены на заражение коронавирусом. По данным посольства нашей страны, в Ухани остаются несколько белорусов, которые отказались от эвакуации. Заболевших граждан с белорусским паспортом нет. Эвакуированные на 14-дневном карантине в России и Казахстане.

Юрий Рабко, советник-посланник посольства Беларуси в КНР:

"На сегодняшний день эвакуировано 15 белорусских граждан. Это все, кто обратился за помощью. Все они эвакуированы из провинции Хубэй, город Ухань. И закрытой зоны. Остаются еще несколько человек, они не желают пока эвакуироваться. Надеются переждать так".

Источником заражения считается рынок морепродуктов в Ухани. Но рыбы или креветки, скорей всего, ни при чем. У кого он впервые был выявлен, достоверно не установлено. Причиной заражения могла стать змея, которая съела летучую мышь - а они-то регулярно переносят разные типы коронавирусов. В организме рептилий произошла рекомбинация вирусного белка, после чего стала возможна его передача человеку. Самыми близкими к вирусу ученые считают генетические коды южнокитайского многополосого крайта и китайской кобры. Эти виды змей как раз и продавались на рынке в Ухани. Срок мутации составил примерно 2 года.

Тележки с гуманитарной помощью перевозят в другой самолет, который специальным рейсом улетает в Ухань. 11-миллионный мегаполис по-прежнему на карантине. Город нуждается в средствах индивидуальной защиты.

Впервые в истории Китай закрывает для посещения даже мегаполисы

Впервые в истории страна закрывает для посещения даже мегаполисы, а ведь Ухань называют магистралью 9 провинций. Вся логистика через этот город сейчас заморожена. Тысячи пассажиров нескольких круизных лайнеров у берегов Японии, Гонконга и США изолированы от общества. Каждый день экспресс-тесты показывают все большее число зараженных. Их дальнейшую судьбу обсуждают на заседании комитета ВОЗ. Ведь люди не могут находиться вечно в своих каютах, изредка выходя на палубу.

В аэропортах по всему миру усилен контроль над пассажирами, главная воздушная гавань Беларуси не исключение.

По охвату населения и количеству жертвновый вид коронавируса побил рекорд эпидемии атипичной пневмонии в 2000 годах. Базовые рекомендации от ВОЗ - избегать контакта с животными, не есть сырое мясо, постоянно мыть руки, не трогать лицо.

В половине седьмого утра военно-транспортный Ил-76 приземлился на аэродроме Мачулищи