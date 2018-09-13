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Владимир Коваленок посетил свою малую родину, агрогородок Хотюхово

В Минске продолжается Международный космический конгресс. В расписании - профессиональные дискуссии, встречи со школьниками, студентами. Знаменитый космонавт Владимир Коваленок поделился своими впечатлениями на малой родине в Крупском районе. Космонавт на время вернулся и за свою парту. В школе агрогородка Хотюхово ее сохранили с тех пор. Знаменитому выпускнику посвятили музейную экспозицию. Во дворе школы высадили памятную аллею.

Приветливо космонавта вместе с семьей встречали и в родной деревне - село Белое Владимир Коваленок называет местом силы. Именно там он наблюдал за полетом первого спутника Земли и увлекся космонавтикой.

На счету знаменитого космонавта и дважды Героя Советского Союза три космические экспедиции.

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