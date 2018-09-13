Владимир Коваленок посетил свою малую родину, агрогородок Хотюхово

В Минске продолжается Международный космический конгресс. В расписании - профессиональные дискуссии, встречи со школьниками, студентами. Знаменитый космонавт Владимир Коваленок поделился своими впечатлениями на малой родине в Крупском районе. Космонавт на время вернулся и за свою парту. В школе агрогородка Хотюхово ее сохранили с тех пор. Знаменитому выпускнику посвятили музейную экспозицию. Во дворе школы высадили памятную аллею.