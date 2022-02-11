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Владимир Кухарев: Мост на Немиге выдержит двойную нагрузку
Мост на Немиге выдержит двойную нагрузку! Об этом сегодня заявил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев. Кроме того, путепровод стал выше, а проезжую часть расширили. Обновленный транспортный узел минчане уже оценили: движение на участке возобновили сегодня ночью. Общественный транспорт через путепровод курсирует с утра. Все автобусы и троллейбусы вернулись к прежним маршрутам и графикам.
Работы по путепроводу были проведены в кратчайшие сроки. Были использованы новейшие технологии, материалы, которые позволили сделать путепровод более современным.Это было сделано благодаря высокому профессионализму наших проектных организаций, подрядных организаций, которые подошли ответственно к строительству. Равнодушных на объекте не было. Вносились различные предложения по ускорению работ. Также очень много было сделано для того, чтобы провести хорошую инженерную подготовку.
Комфортную инфраструктуру в самом центре Минска восстанавливали круглосуточно. На объекте работали около четырех сотен человек.
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