ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Владимир Кухарев: Мост на Немиге выдержит двойную нагрузку

Мост на Немиге выдержит двойную нагрузку! Об этом сегодня заявил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев. Кроме того, путепровод стал выше, а проезжую часть расширили. Обновленный транспортный узел минчане уже оценили: движение на участке возобновили сегодня ночью. Общественный транспорт через путепровод курсирует с утра. Все автобусы и троллейбусы вернулись к прежним маршрутам и графикам.

Работы по путепроводу были проведены в кратчайшие сроки. Были использованы новейшие технологии, материалы, которые позволили сделать путепровод более современным.Это было сделано благодаря высокому профессионализму наших проектных организаций, подрядных организаций, которые подошли ответственно к строительству. Равнодушных на объекте не было. Вносились различные предложения по ускорению работ. Также очень много было сделано для того, чтобы провести хорошую инженерную подготовку.
Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома

Комфортную инфраструктуру в самом центре Минска восстанавливали круглосуточно. На объекте работали около четырех сотен человек.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все