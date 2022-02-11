Владимир Кухарев: Мост на Немиге выдержит двойную нагрузку

Работы по путепроводу были проведены в кратчайшие сроки. Были использованы новейшие технологии, материалы, которые позволили сделать путепровод более современным.Это было сделано благодаря высокому профессионализму наших проектных организаций, подрядных организаций, которые подошли ответственно к строительству. Равнодушных на объекте не было. Вносились различные предложения по ускорению работ. Также очень много было сделано для того, чтобы провести хорошую инженерную подготовку.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома