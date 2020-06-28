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Владимир Кухарев: Минчан, в чьи квартиры поступала некачественная вода, освободят от оплаты за июнь

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