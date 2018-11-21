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Владимир Кульчицкий об открытии Центра мозга в Беларуси. Не пропустите завтра в 17:25 на "Беларусь 24"
В ноябре при Институте физиологии Национальной академии наук Беларуси открылся Центр мозга. Здесь ученые проводят исследования в области нейронных сетей мозга и изучают, как формируется процесс запоминания. На счету Института проекты мирового значения, один из них - лечение травм головы и инсультов с использованием стволовых клеток самого пациента.
О секретах этого человеческого органа и успешном применении в медицине новых данных белорусских ученых в программе "События"рассказал академик, доктор медицинских наук Владимир Кульчицкий.
Интервью с Владимиром Кульчицким смотрите 22 ноября в 17:25 в программе "События"на телеканале "Беларусь 24".
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