Владимир Кульчицкий об открытии Центра мозга в Беларуси. Не пропустите завтра в 17:25 на "Беларусь 24"

В ноябре при Институте физиологии Национальной академии наук Беларуси открылся Центр мозга. Здесь ученые проводят исследования в области нейронных сетей мозга и изучают, как формируется процесс запоминания. На счету Института проекты мирового значения, один из них - лечение травм головы и инсультов с использованием стволовых клеток самого пациента.