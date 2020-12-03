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Владимир Лиходедов презентовал альбом "Шматнацыянальная Беларусь"
Издание - продолжение проекта "В поисках утраченного"
Издание стало продолжением проекта «В поисках утраченного». На основе коллекции Владимира Лиходедова уже издано три десятка книг.
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