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Владимир Лиходедов презентовал альбом "Шматнацыянальная Беларусь"

Издание - продолжение проекта "В поисках утраченного"

Издание стало продолжением проекта «В поисках утраченного». На основе коллекции Владимира Лиходедова уже издано три десятка книг.

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