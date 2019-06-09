Владимир Линев в финале международного конкурса "Предприниматель года"

В успешном бизнесе без них точно никак. И вот в историю успешного предпринимательства планеты вписана очередная белорусская страница. В эти дни в Монако - уникальном месте, где календарь происходящего просто забит событиями мирового масштаба (от музыкальных фестивалей до "Формулы 1"), чествовали и белорусский бизнес. В финал престижного международного конкурса "Предприниматель года" пробился и наш бизнесмен Владимир Линев - победитель национального отбора.



Более 60 стран и 10 тысяч компаний боролись за звание лучшего. В финале лишь 48 участников. Победитель уже объявлен, им стал представитель США. Сейчас на связи из Монте-Карло наш корреспондент Андрей Лаптенок.



Невероятное чувство гордости за Беларусь. Только представьте, 45 миллиардов евро - общий оборот компаний, которые здесь, в Монако, представляют национальные победители. 160 тысяч сотрудников работают в этих компаниях. Огромное внимание технологическим проектам. Казалось бы, очень много индустрий: от производства продуктов питания до производства игрушек. Никого не хочется обижать, все достойны быть здесь, но наш участник абсолютно всех покорил.