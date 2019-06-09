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Владимир Линев в финале международного конкурса "Предприниматель года"
В успешном бизнесе без них точно никак. И вот в историю успешного предпринимательства планеты вписана очередная белорусская страница. В эти дни в Монако - уникальном месте, где календарь происходящего просто забит событиями мирового масштаба (от музыкальных фестивалей до "Формулы 1"), чествовали и белорусский бизнес. В финал престижного международного конкурса "Предприниматель года" пробился и наш бизнесмен Владимир Линев - победитель национального отбора.
Более 60 стран и 10 тысяч компаний боролись за звание лучшего. В финале лишь 48 участников. Победитель уже объявлен, им стал представитель США. Сейчас на связи из Монте-Карло наш корреспондент Андрей Лаптенок.
Невероятное чувство гордости за Беларусь. Только представьте, 45 миллиардов евро - общий оборот компаний, которые здесь, в Монако, представляют национальные победители. 160 тысяч сотрудников работают в этих компаниях. Огромное внимание технологическим проектам. Казалось бы, очень много индустрий: от производства продуктов питания до производства игрушек. Никого не хочется обижать, все достойны быть здесь, но наш участник абсолютно всех покорил.
История, в которой финансовый успех и завидная репутация за рубежом стали закономерным следствием дела, которое его родоначальники сочетали с социальной важностью. Владимир Линев - изобретатель, ученый, физик-ядерщик, в портфолио которого более сотни изобретений - вместе с супругой, которая, кстати, тоже физик-ядерщик, и коллегами поставили технологичность на службу медицине и безопасности. Их инновационное оборудование помогало в постчернобыльской Беларуси контролировать загрязненность продуктов питания, диагностировать серьезные заболевания, обеспечивало безопасность в крупнейших аэропортах мира, на самых престижных спортивных форумах, таких как ЧМ по футболу в России. Это хорошо выстроенный бизнес и построен он в Беларуси.
Глобальное мероприятие, которое представляет компания EY Ernst & Young, входящая в большую четверку мировых лидеров в сфере аудита и консалтинга, выбирает лучших по всему миру. 60 стран и 10 тысяч компаний, но победить есть одинаковые шансы у всех.
Остается пожелать белорусским предпринимателям удачи в будущих состязаниях. Ровно через два года здесь, в Монако, новая история успеха из нашей страны попробует покорить этот непростой бизнес-олимп.
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