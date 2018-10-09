Владимир Макей: Ни одна страна не может оставаться в стороне от угроз в сфере киберпространства

Международная конференция "Предотвращение и борьба с терроризмом в цифровую эпоху" продлится два дня. Сегодня участники конференции работают в рамках трех сессий. Центральные темы обсуждения - концептуальная база ОБСЕ для борьбы с терроризмом в цифровую эпоху, защита от терактов, исходящих из киберпространства.

"Глобализация дошла до того, что ни одна страна, даже большая - крупный геополитический игрок - не может оставаться в стороне от каких-либо атак, угроз в сфере киберпространства. Эта конференция важна потому, что здесь будут обсуждать эти вещи специалисты, эксперты. Я надеюсь, что они действительно придут к каким-то общим знаменателям".