Владимир Макей похоронен на Восточном кладбище в Минске

Проститься с главой белорусского МИД прибыли высшие должностные лица страны, руководители министерств и ведомств, государственных органов. Также на церемонию пришли видные общественные деятели, деятели культуры и искусства, руководство и представители аккредитованных в Беларуси дипломатических миссий, государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович, генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, специальный посланник министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Старай, заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.