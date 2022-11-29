ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Владимир Макей похоронен на Восточном кладбище в Минске

Владимир Макей похоронен на Восточном кладбище в Минске

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей похоронен на Восточном кладбище в Минске, сообщает БелТА.

В Центральном доме офицеров 29 ноября состоялась церемония прощания с Владимиром Макеем. Первым проститься c главой белорусского МИД приехал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

На церемонии присутствовали члены семьи Владимира Макея и сотрудники Министерства иностранных дел, руководители белорусских загранучреждений.

Проститься с главой белорусского МИД прибыли высшие должностные лица страны, руководители министерств и ведомств, государственных органов. Также на церемонию пришли видные общественные деятели, деятели культуры и искусства, руководство и представители аккредитованных в Беларуси дипломатических миссий, государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович, генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, специальный посланник министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Старай, заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

Фото:БелТА

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все