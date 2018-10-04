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Владимир Макей принимал участие в работе 73-й сессии Генассамблеи ООН

С высокой трибуны он представил позицию Беларуси по реформированию Организации Объединенных Наций, а также по вопросам достижения Целей устойчивого развития, международной и региональной безопасности. Также состоялась встреча Владимира Макея с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем. Об итогах визита и знаковых моментах - с главой внешнеполитического ведомства побеседовал наш специальный корреспондент Михаил Комадовский (видео).

Полную версию эксклюзивного интервью с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем смотрите в это воскресенье в "Главном эфире".

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