Владимир Макей принимал участие в работе 73-й сессии Генассамблеи ООН

С высокой трибуны он представил позицию Беларуси по реформированию Организации Объединенных Наций, а также по вопросам достижения Целей устойчивого развития, международной и региональной безопасности. Также состоялась встреча Владимира Макея с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем. Об итогах визита и знаковых моментах - с главой внешнеполитического ведомства побеседовал наш специальный корреспондент Михаил Комадовский (видео).