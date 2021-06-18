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Владимир Макей проведет приемы граждан в Смолевичском райисполкоме

Руководители госорганов продолжают приемы граждан в регионах.

Сегодня в Смолевичском райисполкоме с гражданами встретится министр иностранных дел Владимир Макей, министр юстиции Олег Слижевский ответит на вопросы в Калинковичском райисполкоме, председатель Государственного пограничного комитета Анатолий Лаппо проведет прием в Пружанском райисполкоме.

25 июня в Ляховичском райисполкоме с гражданами пообщается министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович.


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