Владимир Макей проведет приемы граждан в Смолевичском райисполкоме

Сегодня в Смолевичском райисполкоме с гражданами встретится министр иностранных дел Владимир Макей, министр юстиции Олег Слижевский ответит на вопросы в Калинковичском райисполкоме, председатель Государственного пограничного комитета Анатолий Лаппо проведет прием в Пружанском райисполкоме.