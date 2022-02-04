Владимир Макей: Учения Беларуси и России проводятся в связи с очевидным нагнетанием напряженности у наших границ

Измышления о некой инициативной военной агрессии с территории Беларуси в отношении Украины являются просто смехотворными. Это подчеркнул министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в разговоре с помощником госсекретаря США по европейским и евразийским делам Карен Донфрид. Разговор состоялся накануне по инициативе американской стороны.

В связи с интересом Вашингтона особо акцентировано - плановые военные учения на территории нашей страны, вокруг которых развернута настоящая истерия на Западе, проводятся как раз в связи с очевидным нагнетанием напряженности у наших границ.



Как отметили в МИД, собеседница высказала традиционный набор штампов по правозащитной тематике. К сожалению, оценки западными партнерами ситуации внутри и вокруг Беларуси продолжают основываться на ложных посылах и далеки от реальности.



