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Владимир Макей в новом проекте Агентства теленовостей "Вопрос номер один"
Беларусь никогда не занималась деятельностью, направленной на подрыв отношений с другими государствами и с нашими соседями. Это подчеркнул министр иностранных дел Владимир Макей сегодня в новом проекте Агентства теленовостей "Вопрос номер один".
Беларусь вынуждена жестко реагировать на деструктивные шаги со стороны соседей
Беларусь вынуждена жестко реагировать на деструктивные заявления и конкретные шаги, которые предпринимаются в отношении белорусского государства со стороны западных соседей. Их политика не находит поддержки и гражданским обществом самихэтих стран.
Выявлен ряд иностранных организаций с сомнительной деятельностью в нашей стране
Попытки героизации нацистов и преступников Великой Отечественной войны представителями зарубежных организаций стали импульсом, чтобы более пристально посмотреть на их цели и задачи в нашей стране. Выявлен ряд организаций, деятельность которых вызвала сомнения у правоохранительных органов. Сейчас идет их проверка.
Глава МИД в проекте "Вопрос номер один"
Как будем строить отношения с нашими западными и южными соседями? А какие страны показывают пример крепкого дружественного сотрудничества государств? Какую аппаратную борьбу приписывают министру иностранных дел, и кто автор резонансного ответа Американскому посольству? Первый выпуск нового проекта "Вопрос номер один" уже на ютюб-канале АТН.
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