Владимир Макей в новом проекте Агентства теленовостей "Вопрос номер один"

Беларусь никогда не занималась деятельностью, направленной на подрыв отношений с другими государствами и с нашими соседями. Это подчеркнул министр иностранных дел Владимир Макей сегодня в новом проекте Агентства теленовостей "Вопрос номер один".

Беларусь вынуждена жестко реагировать на деструктивные шаги со стороны соседей

Беларусь вынуждена жестко реагировать на деструктивные заявления и конкретные шаги, которые предпринимаются в отношении белорусского государства со стороны западных соседей. Их политика не находит поддержки и гражданским обществом самихэтих стран.







Выявлен ряд иностранных организаций с сомнительной деятельностью в нашей стране

Попытки героизации нацистов и преступников Великой Отечественной войны представителями зарубежных организаций стали импульсом, чтобы более пристально посмотреть на их цели и задачи в нашей стране. Выявлен ряд организаций, деятельность которых вызвала сомнения у правоохранительных органов. Сейчас идет их проверка.





Глава МИД в проекте "Вопрос номер один"

