Владимир Машков напомнил цитату Рузвельта о Великой Победе русского народа

Действительно, это наш общий с Беларусью праздник. День памяти. И каждая семья и в Беларуси, и в России, была задействована и на передовой, и в тылу. Всех коснулась эта война. Конечно, это день благодарности и памяти, которая побеждает смерть. Мой дед прошел и гражданскую, и Великую Отечественную войну, брал Кенигсберг. Мой папа, который в самом начале войны пошел в танковое училище. Они не любили рассказывать о себе и как они совершали подвиги, несмотря на то, что у деда орден Красной Звезды. Но их понимание торжественности этого дня, понимание силы этого дня, борьбы нашего общего народа за жизнь, за справедливость. Видите, эта битва продолжается, и она будет продолжаться до полной нашей Победы.

Владимир Машков, народный артист России, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова