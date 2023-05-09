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Владимир Машков напомнил цитату Рузвельта о Великой Победе русского народа
История нашей общей Победы - нашего 9 Мая - складывается из судеб миллионов человек. Это Великая история самопожертвования нашего народа ради мира на Земле ценой более чем 25 миллионов жизней. И если каждого из погибших почтить минутой молчания, мир замолчит более чем на 50 лет! Беларусь это помнит! Помнит и Россия!
Его дед воевал на Западном, Сталинградском, 3-м Прибалтийском и 3-м Белорусском фронтах. Командовал батареей Пушечной артиллерийской севастопольской бригады. За взятие Кенигсбе́рга получил орден Красной Звезды. Отец в самом начале войны 16-летним подростком пошел в танковое училище. А сам Владимир Машков, выросший уже в мирное время, рассказывал историю Великой Отечественной войны через творчество.
В этот праздничный день народный артист России в эксклюзивном интервью нашему каналу рассказал о личном отношении к празднику 9 Мая, воспитании патриотизма и сохранении истории.
День Победы для россиян и белорусов очень важная дата. А что она значит для Владимира Машкова и почему в этот день он приходит на Красную площадь и общается с ветеранами?
Действительно, это наш общий с Беларусью праздник. День памяти. И каждая семья и в Беларуси, и в России, была задействована и на передовой, и в тылу. Всех коснулась эта война. Конечно, это день благодарности и памяти, которая побеждает смерть. Мой дед прошел и гражданскую, и Великую Отечественную войну, брал Кенигсберг. Мой папа, который в самом начале войны пошел в танковое училище. Они не любили рассказывать о себе и как они совершали подвиги, несмотря на то, что у деда орден Красной Звезды. Но их понимание торжественности этого дня, понимание силы этого дня, борьбы нашего общего народа за жизнь, за справедливость. Видите, эта битва продолжается, и она будет продолжаться до полной нашей Победы.
Самые большие потери во время ВОВ были у Советского Союза. Более 25 миллионов человек. В Беларуси погиб каждый третий. И вот сегодня, спустя 80 лет, историю переписывают, памятники воинам-освободителям сносят и, к сожалению, Красную армию в некоторых европейских СМИ преподносят не как армию, которая освободила Европу от нацизма.
Мы задали Владимиру Машкову вопрос, почемутакое происходит и как белорусам и россиянам, в прямом смысле, защитить свою историю?
Знаете, я совсем недавно вспоминал фразу Франклина Рузвельта, который сказал ее сразу после окончания войны. Президент Америки. Он напомнил всем, что во время войны русский народ показал такую силу любви к Родине, самопожертвование, которой еще не знал мир. Спасая себя, русский народ спас человечество от нацистской угрозы. И помогло ему не превосходство их оружия, а превосходство их духа. И об этом мы все должны помнить! Вот такая цитата Рузвельта, которую, видите, забыли очень быстро. Но, видимо, мы должны напоминать.
На вопрос, какой сегодня должен быть патриотизм и как сегодня его прививать, Владимир Машков ответил, что очень трудно давать рекомендации для чувств.
"Любовь к Родине - это чувства. Патриотизм - это тоже чувства. Главное - это искренность. Человек все чувствует и все понимает. И если ты искренне любишь свою Родину, которая начинается с чего-то простого, с подъезда твоего, с учителя, с товарища, с первого столкновения с крапивой, вот это Родина, - считает народный артист. - То, что создает наши чувства, не эмоции. Эмоции, они здесь и сейчас, рефлексы, а чувства, они богатейшие, они растут. Поэтому, об этом нужно рассказывать, молодому поколению, тем, кто действительно любит и борется за свою Родину".
Мы поздравили Владимира Машкова с Днем Победы. Народный артист в свою очередь обратился к белорусам.
Дорогая Беларусь. Поздравляю с этим великим нашим общим праздником. Пусть в ваших семьях будет мир, покой, и будьте такими же талантливыми, красивыми, сильными, уверенными, какие вы есть. Привет вам. С праздником!
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