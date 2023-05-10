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Владимир Машков рассказал о важности военной тематики в кино
Героям Великой Отечественной посвящаются не только песни. Их подвиги и историческая правда отражаются и в кинолентах. "Ликвидация", "Вор", "Край", "Папа" - каждая киноработа российского актера Владимира Машкова затрагивает за живое.
Мнением о важности и необходимости хороших сценариев, особенно сегодня, когда идет информационная война и переписывание истории, народный артист России Владимир Машков поделился с телеканалом "Беларусь 1".
Существует ли сегодня нехватка именно хороших сценариев и о Великой Отечественной войне, и о Дне Победы? Как это продвигать сегодня через кинематограф, литературу, театр?
Говорить о нехватке художественного продукта было бы смело, потому что хороших сценариев, хороших спектаклей, хороших фильмов всегда было не очень много. Но бывают времена, когда вдруг соединяются знания времени, тех людей, которые это делают с пониманием, соединяются слова и действия. Сейчас идет война, и в этот момент люди, мне кажется, начнут понимать снова, что такое Родина, что такое товарищ, что такое друг, что такое справедливость, совесть. Поэтому это война смыслов, которые мы не утеряли.
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