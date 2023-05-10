Владимир Машков рассказал о важности военной тематики в кино

Говорить о нехватке художественного продукта было бы смело, потому что хороших сценариев, хороших спектаклей, хороших фильмов всегда было не очень много. Но бывают времена, когда вдруг соединяются знания времени, тех людей, которые это делают с пониманием, соединяются слова и действия. Сейчас идет война, и в этот момент люди, мне кажется, начнут понимать снова, что такое Родина, что такое товарищ, что такое друг, что такое справедливость, совесть. Поэтому это война смыслов, которые мы не утеряли.