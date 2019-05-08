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Владимир Новицкий сегодня отмечает 65 лет! Поздравляем!
Заслуженный деятель культуры Беларуси Владимир Новицкий, наш коллега, сегодня отмечает 65 лет! С 1982 года и до распада Советского Союза он комментировал домашние матчи минского "Динамо" для центрального телевидения и, несмотря на поступавшие предложения, отказывался от переезда в Москву - в Останкино. За 38 лет работы в Белтелерадиокомпании он с места событий освещал 12 Олимпиад. Выступал в роли не только комментатора, но и оператора, переводчика, автора проектов "Есть только миг" и "Спорт, спорт, спорт".
Ради работы на телевидении выучил белорусский язык, бросил работу инженера и без связей стал звездой советской и белорусской спортивной журналистики! Сюжет о Владимире Новицком смотрите сегодня в проекте "Спорт-кадр" на "Беларусь 5" в 11:50 и в "Панораме" на "Беларусь 1".
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