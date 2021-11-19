3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Владимир Путин раскритиковал действия Польши в отношении беженцев
Страны Запада используют миграционный кризис для давления на Минск. Об этом заявил накануне президент России Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии МИД страны.
Владимир Путин также назвал недопустимыми действия польских силовиков в отношении беженцев, в частности детей. Со стороны Польши в них бросают гранаты со слезоточивым газом, поливают водой и включают ночью сирены. Президент также заявил, что Россия будет и далее выступать в качестве беспристрастного посредника в урегулировании конфликтов.
Президент
Все
Глава ОАЭ пригласил Александра Лукашенко на неформальный ужин
В Беларуси усилят социальные гарантии для ветеранов и пострадавших от войн лиц
Лукашенко высказал свое мнение о реальной ситуации в мире по борьбе с изменением климата
Лукашенко и Алиев поставили новые цели по сотрудничеству во время переговоров в Баку
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все