Владимир Шантарович: Ничего готового в клюве тебе никто не принесет

Владимир Шантарович - личность в белорусском спорте (да и не только в спорте) знаковая. Это человек, который стоит за главными успехами наших гребцов вот уже на протяжении не одного десятка лет. В этом году исполняется 50 лет с того момента, как юный выпускник Гомельского университета прибыл на работу по распределению в Мозырь. С тех пор Владимир Владимирович разлучался с городом, в котором с 2003 года является почетным жителем, разве что на время прохождения службы в армии да в период сборов и стартов гребцов на самых престижных соревнованиях. По случаю круглой даты журналисты sport5.by пообщались со специалистом.

- Владимир Владимирович, вы часто говорите о том, что настоящий спортсмен должен быть воином. Приведите пример настоящего воина в вашем понимании.

- За 50 лет в гребле все герои-воины - это спортсмены, которые выиграли Олимпийские игры. Но за свою тренерскую карьеру я бы отметил Махнева и Петрушенко.

- Насколько нам известно, Роман Петрушенко сейчас работает тренером в Китае. Часто консультируется с вами по каким-то вопросам?

- Да зачем советоваться? Уворовать сейчас можно практически все (улыбается). Уверен, что все мои планы гуляют далеко за пределами Беларуси. У меня поэтому и нет секретов. Общаемся мы с Ромой только тогда, когда он прилетает. По телефону редко. Часовые пояса не совпадают.

- Согласитесь, что сейчас, когда у топовых спортсменов со всеми нынешними отстранениями нет четких ориентиров, роль тренера, как педагога и психолога значительно возросла?

- Безусловно, большой процент спортсменов реагирует на эти факторы. И даже определенный их отток здесь понятен. Панические настроения присутствуют. А что делать, если даже тренер, приходя в высокие кабинеты, не получает ответы на свои вопросы? Самое главное для педагога в такой ситуации - не подавать повода. Ты должен быть как скала. Поступать, действовать и мыслить твердо. Всегда показывать своим воспитанникам, что ты не остановишься. Вокруг недружественные страны? Не выехали в теплые края на сборы? Черт с ним! Пошли в бурю и дома будем работать до сорванных мозолей, до изнеможения! Если ты послужишь таким примером для воспитанников, пусть из них отсеется 70 процентов, оставшиеся станут как кремень. Другого выхода попросту нет. Не будет для нас Парижа, будут следующие Олимпийские игры.

- А что делать таким спортсменам, как Марина Литвинчук, для которых, вероятно, Игры в Париже могут стать последними?

- Далеко не факт, что последними. Вон шведка выиграла Олимпиаду в двойке на 500 метров в 45 лет. Но если ты чувствуешь, что мышцы твои уже не те, тебя тошнит от всего, ищи свое, трудоустраивайся. Пойми, Марина Литвинчук, что ничего готового в клюве тебе никто не принесет. Самое главное в жизни - искать свою философию. Где ты можешь найти себя после спорта? Задать себе вопрос: "Что ты любишь больше всего?" Если у тебя нет другого интереса в жизни. Если труд, зал, пот и все то, что тебя окружало практически всю жизнь, тебе не надоело, иди, трудись тренером. И никогда не делай деньги приоритетом в своем деле, иначе прогоришь. Мне, чтобы выйти на европейскую зарплату, понадобилось работать 50 лет. Но это не самое главное.

- Вопрос смены поколений неизменно приходит в любом виде спорта. Есть ли в сборной спортсмены, способные заменить нашу уже легендарную женскую четверку?

- Исполнители присутствуют. Но чтобы сделать сплав психологии, выработать менталитет победителя, нужно время. Ничего невозможного нет. Нужно просто усердно поработать.

- Можно ли выделить какой-либо город в нашей стране, неплохо прогрессирующий последнее десятилетие в гребле?

- Безусловно, Гомельщина у нас впереди планеты всей. Чтобы мы не делали, догнать этот регион не получается ни у одной области. В том же Рогачеве эта школа начинается со Станибулы. В Гомеле также всегда сильны были традиции. Вспомнить хоть Гейштора. Можно отметить пинскую школу, но она уже давно поставляет спортсменов в нацкоманды. Остальные пока сформировались максимум на селекционную работу. Найти юных спортсменов - находят, а кому передавать, не знают. Нужно выделяться результатами, а если мы откроем списочный состав сборных, то увидим процентов 60 ребят из Гомельской области. В некоторые годы доходило и до 80 процентов.

- Последний международный турнир, в котором приняла участие наша сборная, был турнир памяти братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригай и Александра Дьяченко по гребле на байдарках и каноэ, который состоялся в Москве. Какие еще международные турниры предусмотрены в ближайшее время?

- Да, мы съездили в Москву в начале февраля для наработки некоторых компонентов: выносливости, техники гребли, координации, темповых характеристик. На тренажерах прорабатывали специализированные группы мышц. Результаты здесь даже вторичны. Не стоит на них заострять внимание. Ребята достойно выступили. Если мы по-прежнему будем не допущены к мировым этапам, ближайшим международным турниром для нас будет все тот же Кубок братьев Агеевых. Только летний. После планируем участие в Кубке губернатора Приморского края во Владивостоке. Нас также могут пригласить на Азиатские игры. Плюс в мае-июне пройдут Кубок и чемпионат страны в Заславле.

- Насчет Азии. Слышал, что рассматривается вариант отбора российских и белорусских гребцов на Олимпиаду через этот регион?

- Такое существует. Пока ждем, что по нам решат. Ровно за год до Олимпийских игр, то есть в августе, должны на чем-то остановиться.





- Что думаете о рекомендациях по допуску наших спортсменов, которые недавно опубликовал МОК?

- Я считаю, что нам выступать нужно. Пусть в качестве нейтральных спортсменов, но все равно нужно. Как это ни прискорбно, они же опять загоняют нас в политику. Спортсмены и тренеры должны что-то подписать, что-то заявить. Это больше похоже на беспредел. Более того, это грубейшее нарушение Олимпийской хартии. В мире порядка 70 вооруженных конфликтов, а акцент сейчас только на одном. Сейчас оказывается беспрецедентное давление на МОК со стороны политиков. И как Томас Бах сейчас на это реагирует? С одной стороны, он заявляет, что политика не должна вмешиваться в спорт, с другой - своей мягкотелостью допускает это вмешательство. А по-хорошему мог бы сказать тем федерациям, которые отказываются участвовать в соревнованиях вместе с русскими и белорусами: "Не хотите - не выступайте. Это ваше право". Это же спорт. Но Томас Бах не занимает эту позицию. Он каша манная. По этой каше манной повел и в 2016 году, когда наших гребцов отстраняли. 40 представителей сборной написали ему письма с требованием объяснить, за что дисквалифицировали сильнейших гребцов мира. Он так и не ответил.

- После холодной войны в спорте в 1980-е, многим политикам пришлось извиняться за то, что загубили карьеры целому поколению атлетов. Как думаете, осознают ли нынешние управленцы последствия своих действий?

- Я прожил 70 лет. И, сравнивая современных деятелей: Шольца, Макрона, Дуду - с прошлыми, постоянно задаюсь вопросом: "Почему они в политике?" И извинения их нам не нужны. Это не руководители. Руководитель должен быть мудрым. А мудрость - это что? Сплав порядочности, честности и дальновидности. Ничего из этого у них нет. Все развалили и объединились в стаю. Хотя о чем это я? Стая - это очень лестное сравнение, у нее есть вожак и четкая организация. Они же объединились в стадо с пастухом из-за океана.

- Есть ли у вас связи в международной федерации гребли. Как там у них дела? Небось, ликуют?

- Торжествовать - не торжествуют, но отдохнуть от той конкуренции, которую белорусы навязывали, они рады. Сейчас они говорят одно, а делают и думают совершенно другое. Поэтому, им нет веры.

- Рано или позднобелорусы будут допущены на международные старты. Как думаете, у спортсменов из других стран будет какое-то предвзятое отношение к ним? Или это выдумки?

- Вся эта ненависть разжигается исключительно политиками. Мы в декабре провели сбор в Турции. С украинцами там нормально общались. Все было отлично. Какое предвзятое отношение может быть? Мы как дружили, так и будем дружить, как СМСки писали, так и будем писать. Политизация этого вопроса - бред полнейший. Спорт создан для того, чтобы объединять, а не разъединять. Как можно было это все раздавить?

- Если вдруг случится чудо и наших гребцов допустят до участия в ОИ-2024, как будем выступать?

- В любом случае, участие в Олимпиаде всегда мобилизует, включает внутренние резервы. Но я скажу честно: готовя нашу сборную в олимпийских циклах с начала 2000-х годов, я ни разу не сталкивался с подобной ситуацией. У меня просто нет такого опыта. Будем стараться и работать, ничего другого нам не остается.