Владимир Шантарович отмечает 70-летний юбилей

70-летний юбилей сегодня отмечает старший тренер сборной Беларуси по гребле на байдарках Владимир Шантарович. С национальной командой специалист работает с 2001 года и за это время воспитал множество чемпионов, в том числе и олимпийских. Начиная с летних Игр в Афинах, белорусы неизменно берут награды на главном старте четырехлетия. С юбилеем Владимира Шантаровича поздравил Президент. Александр Лукашенко отметил вклад старшего тренера национальной команды в возрождение победных традиций белорусской гребли на байдарках и каноэ.