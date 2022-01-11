Соловьев: Мы показали самое уникальное средство борьбы с цветными революциями

Произошел перелом. Мы показали, что на постсоветском пространстве, больше никаких чудес не будет! Мы показали самое уникальное средство борьбы с цветными революциями, неважно во что они рядятся: в мирные протесты или в прямую попытку использовать хорошо подготовленных боевиков.



Владимир Соловьев, журналист (Россия)