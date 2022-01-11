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Соловьев: Мы показали самое уникальное средство борьбы с цветными революциями
Острая фаза кризиса в Казахстане миновала, перед властями страны стоит непростая задача - выявить и купировать причины случившегося, чтобы катастрофа не повторилась. Президент страны Токаев выступил сегодня в парламенте, где изложил окончательную версию произошедшего.
Президент представил обширную программу реформ: Казахстан должен стать социальным государством, а олигархи поделятся доходами с самыми обездоленными слоями населения - это позволит властям обеспечить себя надежной поддержкой. Впрочем, как полагают эксперты, странам СНГ без поддержки по линии ОДКБ отныне и впредь обойтись будет сложно:
Произошел перелом. Мы показали, что на постсоветском пространстве, больше никаких чудес не будет! Мы показали самое уникальное средство борьбы с цветными революциями, неважно во что они рядятся: в мирные протесты или в прямую попытку использовать хорошо подготовленных боевиков.
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