Владимир Соловьев об интервью с Александром Лукашенко: Такого еще не было

Медийный год Президент открывает большим интервью с одним из самых известных российских журналистов. Сегодня белорусский лидер ответил на вопросы Владимира Соловьева.







Александр Лукашенко дал интервью Владимиру Соловьеву

Откровенно (от нюансов внутренней повестки до большой геополитики ) говорили без малого 2 часа. В итоге интервьюер назовет этот разговор "огненным". Было остро и неожиданно. Словом, Соловьев обещает зрителю эксклюзив. Об отношениях с соседями и друзьями, о многовекторности и предательстве. А также непростое поствыборное время, отечество от Минска до Владивостока, сравнение Президента с сингапурским политическим деятелем Ли Куан Ю (одним из авторов "экономического чуда"). И это лишь часть затронутых сегодня тем. О событиях августа 2020 Президентом уже сказано много . Они стали уроком не только для нашей страны. Владимир Соловьев погружен в белорусскую повестку. И сегодня он не раз подчеркнет, что для него лично выход Александра Лукашенко с автоматом - переломный момент тех исторических дней.

Интервью Президента Беларуси Александра Лукашенко журналисту ВГТРК Владимиру Соловьеву

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Уже после Владимир Соловьев не скрывал впечатлений от разговора с Александром Лукашенко. И отметил, что кое-что зритель услышит впервые. Белорусского лидера журналист назвал открытым и мудрым руководителем. И в то же время жестким, если речь об убеждениях Президента.

Владимир Соловьев хорошо известен зрителям как ведущий общественно-политических ток-шоу на телеканале "Россия-1". В будни и воскресным вечером в рамках его программы эксперты и политики обсуждают актуальные события российской и международной повестки. Журналист работает и в блогерском формате.





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Сегодня мы показываем лишь несколько фрагментов интервью Александра Лукашенко. Телеверсия беседы Президента с Владимиром Соловьевым в эфире