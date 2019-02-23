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Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев провел мастер-класс в БГУ
Передать опыт и знания. Накануне с мастер-классом для будущих работников СМИ и политологов на факультет журналистики БГУ приехал председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев. Мэтр новостного жанра рассказал студентам, как и где искать информацию, какие точки соприкосновения имеют коллеги из дружественных стран, а также поделился историями из профессионального опыта. Отвечая на вопросы молодой аудитории, гость подчеркнул, что совершенствование знаний в своей деятельности - путь к успеху в профессии.
Напомним, накануне было подписано соглашение о сотрудничестве между Белорусским союзом журналистов и Союзом журналистов России.
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