Владимир Улахович: В отношениях Беларуси и Венгрии есть камни преткновения, но не по их вине

Говоря о камнях преткновения, которые сегодня есть в отношениях между Беларусью и Венгрией, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Венгрии Владимир Улахович в своем интервью заметил, что их много, к сожалению.

"И не по нашей вине, и не по венгерской стороне. Потому что эти решения, которые приняты в отношении Беларуси, ограничения, санкции - они приняты на уровне Европейского союза. И это главное, - подчеркнул белорусский посол. - Но кроме этого, конечно, есть один момент, который стоит преодолевать. Это растерянность деловых кругов, потому что некоторые просто останавливаются. И здесь очень важно подсказать новые возможности, которые, тем не менее, в рамках реализации этого плана, целый ряд белорусских делегаций побывали в Венгрии, и есть первые результаты".