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Владимир Улахович: Венгрии удалось решить вопрос строительства своей атомной станции

Венгрии удалось решить вопрос с продолжением строительства своей атомной станции. Практически принято решение, что Росатом продолжить строительство объекта, который называется "Пакш-2". Об этом винтервью рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Венгрии Владимир Улахович.

"Будет применен тот реактор, который работает на белорусской станции. Это значит, что открываются возможности взаимодействия и в этом секторе. Замечу, что строительство второго блока АЭС "Пакш" уже запланирован буквально в августе текущего года. На данный момент формируется общая экспертная группа. С белорусской стороны предложения мы предоставили, ждем ответа с венгерской стороны, которое как раз будет вырабатывать общую программу взаимодействия, потому, что объект особенный", - подчеркнул белорусский посол.

Владимир Улахович заметил, что белорусский опыт строительства и эксплуатации востребован по-настоящему.

"Я без скромности могу заметить, что квалификация белорусских специалистов просто безупречна", - высказал уверенность дипломат.

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