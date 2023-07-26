Владимир Улахович: Венгрии удалось решить вопрос строительства своей атомной станции

Венгрии удалось решить вопрос с продолжением строительства своей атомной станции. Практически принято решение, что Росатом продолжить строительство объекта, который называется "Пакш-2". Об этом винтервью рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Венгрии Владимир Улахович.

"Будет применен тот реактор, который работает на белорусской станции. Это значит, что открываются возможности взаимодействия и в этом секторе. Замечу, что строительство второго блока АЭС "Пакш" уже запланирован буквально в августе текущего года. На данный момент формируется общая экспертная группа. С белорусской стороны предложения мы предоставили, ждем ответа с венгерской стороны, которое как раз будет вырабатывать общую программу взаимодействия, потому, что объект особенный", - подчеркнул белорусский посол.