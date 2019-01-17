Владимир Ващенко: "Без контроля обойтись нельзя"

"Без контроля обойтись нельзя". Это отметил министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко, отвечая на вопрос журналистов относительно проверок. В прошлом году в некоторых областях в организациях и на предприятиях стало больше пожаров, при этом число жертв таких происшествий уменьшилось. В 2017 был введен мораторий на проверки, но трагедия в Кемерове в торговом центре "Зимняя вишня" вынуждает специалистов МЧС продолжать проверять места массового пребывания людей.