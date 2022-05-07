Владимир Воропаев: Историю переписывать не позволено никому

Директор Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны Владимир Воропаев в проекте "Вопрос номер один" рассказал, что в музее все правдиво и доказано. На каждый предмет есть обоснование, его история. Каждый предмет - это герой.



"Здесь то, что нельзя переписать, и никому не позволено. Это история. В наш музей нужно идти подготовленным. Многие люди вообще приходят к нам за подтверждением фактов, которые они, к примеру, прочли. Есть люди, которые приходят в музей, чтобы целенаправленно более глубоко изучить какую-то тему. Для этого у нас есть тематические лекции, такие как "Детство, опаленное войной" или "Операция "Багратион", - констатировал Владимир Воропаев.



Интервью с директором Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны Владимиром Воропаевым в проекте "Вопрос номер один" смотрите на YouTube-канале Агентства теленовостей.