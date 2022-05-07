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Владимир Воропаев рассказал, как встречают мобильный Музей истории ВОВ в разных городах Беларуси
Директор Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны Владимир Воропаев в проекте "Вопрос номер один" рассказал, что мобильный музей - их гордость.
"Когда мы приезжаем в районный центр, в областной город, интерес к музею просто огромный. Огромные очереди из желающих его посетить. В этом году наша акция называется "Дорога памяти". Мы рассказываем о начале Великой Отечественной войны, уделяем внимание партизанскому и подпольному движению на территории Беларуси, освобождению Беларуси. Это пользуется большой популярностью у жителей, потому что все хотят знать историю своего города", - подчеркнул Владимир Воропаев.
Современная мультимедийная аппаратура открывает перед нашими посетителями совершенно новые возможности, позволяя в прямом смысле прикоснуться к истории.
Интервью с директоромБелорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны Владимиром Воропаевым в проекте "Вопрос номер один" смотрите на YouTube-канале Агентства теленовостей.