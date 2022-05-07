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Воропаев: У нас есть факты, когда солдаты других стран переходили на сторону Красной армии и вместе освобождали Европу от фашизма

Воропаев: У нас есть факты, когда солдаты других стран переходили на сторону Красной армии и вместе освобождали Европу от фашизма

Директор Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны Владимир Воропаев в проекте "Вопрос номер один" рассказал, что в музее есть залы, в которых показано, как освобождали Европу.

"У нас есть факты, когда военнослужащие других стран переходили на сторону Красной армии, сражались и вместе освобождали Европу от немецко-фашистских захватчиков. В нашем музее сохранились их фотографии. Они занимают достойное место в нашей экспозиции",- отметил Владимир Воропаев.

Интервью с директором Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны Владимиром Воропаевым в проекте "Вопрос номер один" смотрите на YouTube-канале Агентства теленовостей.

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