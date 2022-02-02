Владимир Зеленский: Украина ответственно относится к выполнению Минских соглашений

Владимир Зеленский заявил, что не помнит, кто подписал Минские соглашения, но знает, кто их должен выполнять, и чувствует свою ответственность. При этом украинский политик отметил, что Киев ответственно относится к Минским соглашениям по Донбассу, и заявил, что считает "нормандский формат" единственной работающей площадкой по урегулированию кризиса в регионе.



"Власть в этой ситуации переиграла сама себя". Такое мнение высказал Валерий Гнатенко, народный депутат Украины, член фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь".