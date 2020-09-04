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Владимира Кухарева представили в новой должности
О ключевых задачах Владимиру Кухареву сегодня еще раз напомнил глава Администрации Президента Игорь Сергеенко во время внеочередной сессии депутатов Минского городского совета, где и утвердили Владимира Кухарева в должности председателя Мингорисполкома. По словам Игоря Сергеенко, приоритетной задачей для нового мэра столицы будет в первую очередь создание условий для комфортной жизни горожан. Также особый акцент нужно сделать на строительстве комфортабельного жилья. Кроме того, решать вопросы молодежной политики и продолжить работу с кадрами. До этого Владимир Кухарев в правительстве курировал вопросы жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и строительства. Это те сферы, которые сегодня одни из приоритетных в системе городского хозяйства и жизнедеятельности Минска.
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