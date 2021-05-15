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"Властелин села" - стартовал прием заявок на конкурс
О жизни белорусов в глубинке и о том, как они проводят время в сельской местности, расскажет конкурс "Властелин села". Финал состоится в этом году в Александрии и объединит самые колоритные и талантливые семьи. Сегодня начинается прием заявок, который продлится до 15 июня. Затем стартуют областные этапы конкурса.
За звание "Властелин села - 2021" смогут побороться молодые семьи с детьми, которые более трех лет живут в сельских населенных пунктах. Безусловно, участники должны не только трудиться на селе, но и вести личное хозяйство. Агротурнир поможет семьям вспомнить или возобновить традиции.
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