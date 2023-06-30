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"Властелина села" выбирают в Гродненской области
Презентация подворий, творческие выступления и сельские конкурсы. На Гродненщине выбирают "Властелина села". Областной этап республиканского конкурса собрал 10 молодых семей, все они победители районных соревнований. Чтобы удивить жюри, конкурсанты готовы на все. В кулинарном конкурсе представлены блюда по бабушкиным рецептам. Во время визитки участники демонстрируют свои творческие таланты. Пригодилось и умение колоть дрова и запрягать лошадь.
Победители областного этапа представят Гродненскую область в финале республиканского конкурса. Пройдет он в этом году 8 и 9 июля в Шкловском районе на праздник "Александрия собирает друзей - 2023".
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