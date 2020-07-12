"Властелины села". Семья Прокоповичей из агрогородка Заполье Слуцкого района

Самые дружные, хозяйственные, активные и талантливые!Это все о семье Прокоповичей из агрогородка Заполье Слуцкого района.Они - "Властелины села", лучшие в Минской области. На собственном участке посадили сад, делают домашние заготовки, разводят кур, а также находят время на путешествия по разным уголкам Беларуси.

Юлия Токарь отправилась в Слуцкий район и познакомилась с теми, для кого родная земля - место силы (видео).



