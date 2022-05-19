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Власти Эстонии не волнует благополучие граждан, в приоритете желание угодить заокеанским кураторам
Несмотря на экономический кризисправительство Эстонии предпочитает жертвовать бюджетные деньги на военную помощь Украине, а не направлять эти средства на поддержание уязвимых групп населения. Например, увеличить детские пособия. В приоритете у высоких эстонских чинов политические амбиции и желание угодить заокеанским кураторам, считает эстонский политолог Дмитрий Линтер. Тем временем в стране падает уровень жизни обычных эстонцев.
На данный момент цена на электричество в Эстонии в два раза выше, чем в Швеции, притом, что в Швеции уровень жизни практически в три раза, в два с половиной раза выше, чем у остальных. Оппозиционная партия, центристская, выдала законопроект о том, чтобы увеличить детские пособия, и такая цифра требует 300 млн евро в год. Для Эстонии это существенная сумма. Правительство, партия реформ, сейчас выступают резко против, потому что это очень сильно нагружает бюджет. Военные затраты помощи Украине не нагружают бюджет, которые идут в миллиардах, а помощь собственным детям нагружает и не дает возможности создать. Это абсолютное целеполагание на конфронтацию. И Эстония, Латвия, Литва - это те страны, которые конкретно, четко выстраивают абсолютно недружественную, агрессивную линию по уничтожению государственности как Российской Федерации, так, возможно, и Республики Беларусь. Уничтожение - цель их политики, поэтому народ - что на Украине, что в Эстонии, что в Латвии, что в Литве - является для них только инструментом достижения геополитических англосаксонских целей.
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